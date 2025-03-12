ABD’de 30 yıllık mortgage faizi üst üste altıncı haftada da düştü

ABD'de konut piyasasında canlanma sinyalleri devam ederken, mortgage faiz oranlarındaki düşüş de sürüyor. Mortgage Bankalar Birliği (MBA) tarafından yayımlanan haftalık rapora göre, 7 Mart ile sona eren haftada 30 yıllık sabit faizli mortgage oranı 6 baz puan gerileyerek yüzde 6,67 seviyesine indi. Bu oran, Ekim 2024’ten bu yana görülen en düşük seviye oldu.

Düşen faiz oranlarının etkisiyle mortgage başvurularında kayda değer bir artış yaşandı. MBA verilerine göre, toplam başvurular yüzde 11,2 yükselerek 269,3 puana çıktı. Satın alma endeksi yüzde 7 artışla 154,6 olurken, refinansman endeksi yüzde 16,2 yükselerek 911,3 seviyesine ulaştı.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Joel Kan, "Mortgage oranları üst üste altı haftadır geriliyor ve 30 yıllık sabit oran Ekim 2024’ten bu yana en düşük seviye olan yüzde 6,67’ye indi. Bunun sonucunda başvurular bir yıl öncesine göre yüzde 31 arttı." açıklamasında bulundu.

İlkbahar konut piyasasında hareketlilik başladı

İlkbahar konut satın alma sezonuna girilirken, mortgage piyasasında talebin arttığı gözlemleniyor. Kan, satın alma endeksinin yıllık bazda yüzde 4’ten fazla yükseldiğini belirtirken, hükümet destekli konut kredisi başvurularının yüzde 11 oranında arttığını vurguladı. FHA (Federal Housing Administration) destekli kredilerin faiz oranı da yüzde 6,34 seviyesine düşerek alıcıları teşvik etti.

Öte yandan, mortgage kredi büyüklükleri de artış gösterdi. Satın alma kredisi tutarı 460.800 dolara yükselerek, 1990’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Diğer kredi türlerinde de düşüş gözlendi

Mortgage piyasasında yalnızca 30 yıllık sabit faizli krediler değil, diğer kredi türleri de düşüş gösterdi. 15 yıllık mortgage faizi 8 baz puan gerileyerek yüzde 6,04’e, 5 yıllık ARM kredi faizi ise 4 baz puan düşüşle yüzde 5,81 seviyesine indi. Ayrıca, büyük konut kredilerini kapsayan 30 yıllık jumbo mortgage faiz oranı 15 baz puan azalarak yüzde 6,68’e düştü.

Uzmanlar, mortgage faizlerindeki düşüşün konut piyasasına olumlu yansıyacağını ve özellikle ilkbahar döneminde konut satışlarında hareketlilik yaşanacağını öngörüyor.