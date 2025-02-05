ABD’de 30 yıllık mortgage faizi yüzde 7’nin altına düştü

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararları ve piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle mortgage faiz oranlarında yeniden gerileme yaşandı. ABD Mortgage Bankalar Birliği’nin (MBA) 31 Ocak ile sona eren haftaya ilişkin raporuna göre, 30 yıllık mortgage faizi yüzde 6,97 seviyesine indi.

Mevsimsel faktörlerden arındırılmış mortgage başvuru faaliyetleri yüzde 2,1 artarak 224,8 puana çıktı. MBA verilerine göre, satın alma endeksi yüzde 3,5 düşüşle 156,7’ye gerilerken, refinansman endeksi yüzde 12,2 artarak 584,3 seviyesine yükseldi.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Joel Kan, mortgage başvurularındaki artışın faiz oranlarının düşmesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. Kan, “Mortgage başvuruları bu düşük oranlara yanıt verdi ve genel olarak hafta boyunca yükseldi. Özellikle yeniden finansman başvurularında yüzde 12’lik artış görüldü. Bu, Aralık 2024’ten bu yana en güçlü haftalık yükseliş oldu” ifadelerini kullandı.

Toplam mortgage başvuruları içinde refinansman kredilerinin payı yüzde 37,1’den yüzde 39’a yükseldi. 15 yıllık mortgage faiz oranı yüzde 6,36’ya gerilerken, 5 yıllık ARM (ayarlanabilir faizli kredi) faizi 37 baz puan azalarak yüzde 6,07 seviyesine indi. 30 yıllık jumbo (647 bin 200 doların üzerindeki) konut kredisi faizi ise yüzde 7,01 seviyesine düştü.

Mortgage faizlerindeki gerilemenin devam edip etmeyeceği, Fed’in önümüzdeki toplantılarındaki faiz politikaları ve piyasalardaki gelişmelere bağlı olacak.