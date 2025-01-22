ABD'de 30 yıllık mortgage faizindeki düşüş başvuruları artırdı

Mortgage Bankalar Birliği'nin paylaştığı verilere göre, 17 Ocak ile sona eren haftaya ilişkin ABD mortgage mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 0,1 oranında arttı. Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 1 yükselirken, yeniden finansman başvuruları yüzde 3 oranında geriledi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,09'dan yüzde 7,02'ye düştü. Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,43'ten yüzde 6,45'e çıktı.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı'ndan açıklama...

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı Mike Fratantoni, mortgage faiz oranlarının önemli bir psikolojik seviye olan yüzde 7'ye yakın seyretmeye devam ettiğine işaret ederek, bunun da hem yeniden finansman hem de satın alma faaliyetlerinin hızını yavaşlattığını kaydetti.

Açıklanan ekonomik verilerin ABD Merkez Bankası'nı şimdilik beklemede tutabileceğini belirten Fratantoni, "Ekonomi politikasına ilişkin belirsizliklerin mortgage oranları da dahil olmak üzere uzun vadeli faiz oranlarını bu seviyelerde sabit tutması muhtemeldir" değerlendirmesini yaptı.