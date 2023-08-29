ABD'de açık iş sayısı Mart 2021'den bu yana en düşük seviyede

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, temmuzda bir önceki aya kıyasla 338 bin düşerek 8 milyon 827 bine indi.

Beklentilerin altında kalan açık iş sayısının bu dönemde 9 milyon 465 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Art arda 3 aydır düşüş kaydeden açık iş sayısı, söz konusu dönemde Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Açık iş sayısı, haziranda 9 milyon 165 bin olmuştu.

Bu dönemde açık iş sayısının azaldığı sektörler arasında profesyonel ve ticari hizmetler, sağlık hizmetleri ve sosyal yardım, eyalet ve yerel yönetimler, eğitim ve federal hükümet yer aldı. Aynı dönemde bilgi, ulaşım, depolama ve kamu hizmetlerinde ise açık iş sayısı arttı.

İşe alım sayısı da temmuzda 167 bin azalarak 5 milyon 773 bine geriledi.

Ülkede işten çıkarılan ya da işinden ayrılanların sayısı ise aynı dönemde 208 bin azalışla 5 milyon 483 bine indi.

Analistler, iş gücü talebinin bir ölçütü olan açık iş sayısındaki düşüşün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası sıkılaştırmasının ardından iş gücü piyasasının kademeli olarak yavaşladığını gösterdiğini kaydetti.