ABD'de bekleyen konut satışlarında toparlanma

ABD'de bekleyen konut satışları düşük faiz oranları ve fiyat artışının hız kesmesiyle üç ay sonra ilk kez beklenmedik şekilde yükseldi. Ulusal Emlakçılar Birliği'nin (NAR) açıkladığı verilere göre, bekleyen konut endeksi şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,8 artış kaydetti.

Bloomberg tarafından ankete katılan ekonomistlerin ortalama tahmini ise yüzde 0,6'lık düşüş yönündeydi. Yıllık bazda bekleyen konut satışları ise yüzde 0,8 düştü ve yüzde 4,5 düşüş beklentisini aştı.

Analistler bekleyen konut satışlarındaki artışın satın alınabilirlikteki iyileşmeden kaynaklandığını, ancak petrol fiyatlarına bağlı faiz artışının bu tabloyu tersine çevirebileceğini belirtti.