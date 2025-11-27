ABD'de benzine Şükran Günü indirimi

ABD’de benzin fiyatları Şükran Günü tatili öncesinde düşüş eğilimini sürdürüyor.

Bugün itibarıyla ABD genelinde benzin fiyatı galon başına yaklaşık 3,03 dolar düzeyinde seyrediyor. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 5 sent daha düşük. Buna karşın Kaliforniya ve Washington gibi kıyı eyaletlerinde fiyatlar hâlâ 4 doların üzerinde.

1,99 dolara satan var

ABD’de 30’dan fazla eyalette, özellikle Orta Batı ve Körfez Kıyısı bölgelerinde ortalama benzin fiyatları 3 doların altına indi.

GasBuddy verileri, Oklahoma’daki bazı istasyonlarda galon fiyatının 1,99 dolara kadar düştüğünü gösteriyor. Uzmanlar bunun 2021’den bu yana görülen 2 doların altı fiyatlar olduğuna dikkat çekiyor.

Aşağı yönlü baskı

Daha düşük mevsimsel talep, kış aylarına özgü daha ucuz yakıt karışımları ve ham petrol fiyatlarındaki gerileme, benzin fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Uzmanlara göre yılın geri kalanında fiyatların çoğunlukla 3 doların altında kalması mümkün.

Petrol piyasasında zayıf seyir

Brent ve ABD tipi ham petrol (WTI) fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 16’dan fazla geriledi. Kasım ayı, petrol için üst üste dördüncü aylık düşüşe işaret ederken, OPEC+ toplantısı ve Ukrayna-Rusya barış ihtimali piyasaların odağında yer alıyor.