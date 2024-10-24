ABD'de bilanço açıklamaları sürerken New York borsasında karışık seyir hakim

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 19 Ekim ile biten haftada 227 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. İş gücü piyasasının nispeten dayanıklı kalmaya devam ettiğini belirten analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki azalışın ABD Merkez Bankası'nın gelecek toplantılarında agresif faiz indirimi yapmaktan kaçınacağı beklentilerini güçlendirdiğini kaydetti. â

Kurumsal tarafta, dün piyasalar kapandıktan sonra üçüncü çeyrek bilançosunu yayımlayan Tesla, hem üretim ve teslimatlarında hem de kâr ve gelirlerinde artış bildirdi. Şirketin Üst Yöneticisi Elon Musk, gelecek yıl araç satışlarında yüzde 20 artış beklediklerini kaydederken, Tesla hisseleri yüzde 15'ten fazla değer kazandı.

IBM hisseleri düşerken OPS'de yüzde 9 artış yaşandı

Geliri piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen IBM'nin hisse fiyatı ise yüzde 7'ye yakın azaldı. Bugünkü bilançosunda beklentilerin üzerinde kâr ve gelir açıklayan UPS'nin hisseleri de yaklaşık yüzde 9 artış gösterdi.

Öte yandan, Boeing'in çalışanları, maaşlarına dört yıl içinde yapılacak yüzde 35'lik zam teklifini reddederek greve devam kararı aldı. Şirketin hisseleri açılışta yüzde 2'ye yakın düştü.