ABD'de birim emek maliyeti beklentinin üzerinde arttı

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ülkede tarım dışı verimlilik üçüncü çeyrekte yüzde 2,2 ile beklenenden az arttı. Söz konusu dönemde ülkede birim emek maliyeti ise temmuz-eylül döneminde yüzde 1,9 ile beklentilerin üzerinde yükseldi.

Üçüncü çeyrekte tarım dışı iş gücü verimliliği verisine ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 2,6 artması yönündeydi. Tarım dışı iş gücü verimliliği, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,1 artmıştı.

Üretim, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,5 ve çalışma saati yüzde 1,2 yükseldi. Tarım dışı iş gücü verimliliği, temmuz-eylül döneminde yıllık bazda ise yüzde 2 arttı.

Birim emek maliyeti beklenenden fazla arttı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti ise temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,9 artış kaydetti. Bu dönemde yüzde 1,1 artması beklenen birim emek maliyeti, yılın ikinci çeyreğinde de yüzde 2,4 artmıştı. Birim emek maliyeti üçüncü çeyrekte yıllık bazda ise yüzde 3,4 arttı.