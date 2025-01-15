ABD'de bütçe açığı beklentilerin üstünde: İlk 3 ayda yüzde 40 artış

Geçtiğimiz yılın aralık ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu açıklayan ABD Hazine Bakanlığı, 1 Ekim 2024'te başlayan ve 30 Eylül 2025'te sona erecek olan 2025 mali yılının üçüncü ayında hükümetin 87 milyar dolar bütçe açığı verdiğini duyurdu. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde 129 milyar dolardı. Böylece bütçe açığında yüzde 33’lük bir düşüş yaşandı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde

CNBC-e'nin haberine göre, beklentiler ise açığın 80 milyar dolarlık verilmesi yönündeydi. Ancak federal hükümetin gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artarak 454 milyar dolara çıkarken, harcamalar yüzde 3 azalarak 541 milyar dolara geriledi.

Üç aylık açıkta artış

Bununla birlikte, mali yılın ilk üç ayına ilişkin toplam bütçe açığı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artarak 711 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 510 milyar dolar seviyesindeydi.

2025 mali yılının ilk üç ayında federal harcamalar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 1,8 trilyon dolara yükselirken, gelirler yüzde 2 düşüşle 1,1 trilyon dolara geriledi.

2024 yılında rekor açık

ABD, 2024 mali yılını 1,8 trilyon dolarlık bütçe açığı ile kapatmış ve bu rakam, ülke tarihindeki en büyük üçüncü bütçe açığı olarak kayıtlara geçmişti.

Uzmanlar, federal hükümetin harcama ve gelir dengesindeki bu değişimin, ülkenin ekonomik ve mali politikalarının sürdürülebilirliği açısından önemli sinyaller verdiğini belirtiyor.