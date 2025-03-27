ABD'de büyüme beklentiyi aştı

ABD ekonomisi geçen yılın 4. çeyreğinde yüzde 2,4 büyüyerek beklentileri aştı. Öncü veri yüzde 2,3 düzeyindeydi. Beklentler büyümenin yüzde 2,3 olacağını öngörürken önceki çeyrekte ise büyüme yüzde 3,1 olarak gerçekleşmişti.

ABD ekonomisi, son çeyrek verisi ile birlikte 2024 genelinde yüzde 2,8 büyümüş oldu. ABD 2023'te yüzde 2,9 büyüme kaydetmişti.

ABD ekonomisinin geçen yıl dördüncü çeyrek büyümesinde, temel olarak tüketici harcamaları ve kamu harcamalarındaki artışlar etkili oldu. Aynı dönemde yatırımlar ve ithalat ise azaldı. Geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin GSYH'deki revizyonda ise ithalatta aşağı yönlü revizyon belirleyici oldu.

İşsizlik maaşı başvuruları beklentinin altında

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 22 Mart ile biten haftada 224 binle beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 15 Mart ile biten haftada 223 bin seviyesinde gerçekleştiği açıklanan başvuru sayısı 225 bin olarak revize edildi.

Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 225 bin seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.