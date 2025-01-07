ABD'de çevrim içi alışverişte rekor rakam! 280 milyar doları aştı

ABD'li yazılım şirketi Salesforce, 1 Kasım-31 Aralık 2024 dönemini kapsayan ve 1,5 milyar alışveriş ve 1,6 trilyon sayfa görüntülemesinin analizine dayanan perakende satışları verilerini yayımladı. Veriler, dünya genelinde satışların 1,2 trilyon dolar, ABD'de ise 282 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştığını ortaya koydu.

Mobil ve sosyal medya ticaret artışı dikkat çekti

Tatil sezonunda perakende satışların dünya genelinde yüzde 3 artarak 1,2 trilyon dolara yükseldiği belirtilen dönemde ABD'deki satışların yüzde 4 artışla 282 milyar dolar olduğu aktarılan açıklamada, Avrupa Birliği'nde de yüzde 1 artış kaydedildiği ifade edildi. Açıklamada, beklenenden daha iyi geçen tatil alışveriş sezonunun, artan tüketici harcamalarının yanı sıra mobil ve sosyal medya ticaretindeki artışlardan güç aldığını gösterdiği vurgulandı.

122 milyar dolarlık iade

Şirketin açıklamasında, hem tüketicilerin hem de perakendecilerin, ürün önerileri ve kişiselleştirilmiş sipariş desteği yoluyla tatil alışverişi deneyimlerini geliştirmek için yapay zeka kullanımına daha fazla yöneldiği aktarıldı. Tüm çevrim içi siparişlerin yüzde 19'unu oluşturan bu oran, yapay zeka desteğiyle yapılan alışverişin 2023 tatil sezonuna göre yüzde 6 arttığını da ortaya koydu. Fakat alışveriş yapanlar şimdiden 122 milyar dolarlık ürünü iade etti.

Yapay zeka desteğinde artış yaşanıyor

Salesforce Tüketici Analizleri Direktörü Caila Schwartz, "Perakendeciler güçlü bir tatil sezonu geçirdi, ancak bir önceki yıla kıyasla iade oranındaki yüzde 28'lik artış bazı endişelere neden oluyor" ifadesine yer verdi. Schwartz, perakendecilerin iadelerden kaynaklanan gelir kayıplarını en aza indirme ve müşterilerle yeniden etkileşim kurma hedefleri nedeniyle yapay zeka araçlarının bu yıl daha kritik olacağını vurguladı.