ABD'de çiftçiler alarm veriyor: İflaslar yüzde 20 arttı

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Çiftçilerin en büyük giderlerinden dizelin ABD genelindeki ortalama fiyatı 6,53 dolara yaklaşarak rekor seviyeye çıktı. Tarımın yoğun olduğu Illinois'de ise fiyat 6,82 dolara ulaştı. Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaşların tedariki aksatmasıyla gübre fiyatları da geçen yıla göre yüzde 50'ye varan oranlarda yükseldi.

Çiftliklerde alarm zilleri

Yüksek faizler de çiftçilerin ekim ile hasat arasındaki giderlerini karşılamak için kullandığı kısa vadeli kredileri pahalılaştırınca çiftlikler alarm vermeye başladı.

ABD'nin özellikle Çin ile yaşadığı ticaret anlaşmazlıkları soya fasulyesi gibi ürünlerde önemli ihracat pazarlarına erişimi zorlaştırırken Iowa Çiftçiler Birliği Başkanı Aaron Lehman, tanıdığı çiftliklerin büyük bölümünün geçen yıl zarar ettiğini ve bu yıl da zarar beklediğini söyledi.

Maliyet baskısı iflas rakamlarına da yansıdı

Federal verilere göre haziranda sona eren 12 aylık dönemde tarım işletmelerinin iflas başvuruları bir önceki yıla göre yüzde 20 arttı. Sektör temsilcileri birçok çiftçinin "zar zor ayakta durduğunu" belirterek önümüzdeki aylarda iflasların daha da artabileceği uyarısında bulundu.