ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklentileri aştı!
ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Şubatta beklenin aksine yükseliş kaydeden verilere göre söz konusu siparişlerde yüzde 0,9 oranında artış kaydedildi.
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ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 artarak 289,3 milyar dolara yükseldi.
Piyasa beklentisi, dayanıklı mal siparişlerinin bu dönemde yüzde 1,1 azalması yönündeydi. Dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, ocak ayında da yüzde 3,3 artmıştı.
ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre söz konusu dönemde ulaşım hariç siparişler bu dönemde yüzde 0,7 artarken, savunma hariç siparişler yüzde 0,8 arttı.