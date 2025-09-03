ABD'de dev bankalara yönelik 'tahvil fiyatlarını şişirme' davası kapandı

ABD’deki 10 büyük bankaya yönelik yeniden canlandırılmış antitröst davasını reddedildi. Yatırımcılar, bankaların şirket tahvil fiyatlarını şişirmek için iş birliği yaptığını iddia etmişti. Ancak mahkeme, koordineli bir planın varlığının kanıtlanamadığını açıkladı.

Suçlanan bankalar

Dava kapsamında Bank of America, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, NatWest ve Wells Fargo suçlanıyordu.

Yatırımcılar bu bankaların özellikle “odd-lot” işlemlerinde (perakende yatırımcıların yaptığı küçük tahvil işlemleri) milyarlarca dolarlık fazla ücret talep ettiğini ileri sürmüştü.

Platform boykotu iddiası

Davacılar, bankaların Bond Desk, Trading Edge ve Trade Web gibi platformları adil fiyatlandırmayı engellemek için “yakala ve öldür” operasyonları gibi kullandığını ve şeffaflığı artıran platformları boykot ettiklerini öne sürmüştü.

ABD Bölge Yargıcı Valerie Caproni, bankaların ikincil piyasadaki tahvil fiyatlandırmasını kontrol ettiğini gösteren kanıtların bulunmadığını vurguladı. Caproni “Davalıların işlem hacminin yüzde 90’ını kontrol etmesine rağmen bu güç piyasayı kontrol ettikleri anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.