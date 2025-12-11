ABD'de dış ticaret açığı 5 yılın dip seviyesinde

ABD'nin dış ticaret açığı eylülde 52,8 milyar dolara gerileyerek son beş yılın en düşük seviyesine indi. Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre bu rakam, piyasa beklentisi olan 62 milyar doların belirgin şekilde altında gerçekleşti. Ağustos ayına ait açık ise 59,55 milyar dolardan 59,3 milyar dolara revize edildi.

Veriler, eylülde ihracatın yüzde 3 artarak 289,3 milyar dolara yükseldiğini gösterirken, ithalatın aynı dönemde yüzde 0,6 artışla 342,1 milyar dolara çıktığını ortaya koydu. Ekonomistler, dış ticaret açığının 62 milyar dolar seviyesinde gelmesini bekliyordu.

Tarifeler ticaret akışlarında değişim yaratıyor

Açığın bu düzeye inmesi, Covid-19 sonrası küresel tedarik zincirlerinin toparlanmaya başladığı 2020 Haziran'ından bu yana görülen en düşük seviye olarak kaydedildi. Ayrıca Başkan Trump döneminde uygulamaya konulan yüksek tarifelerin ticaret akışlarında değişim yarattığı belirtiliyor.

Eylülde altın ve ilaç başta olmak üzere tüketim malları ihracatında görülen güçlü artış toplam ihracatı desteklerken, bilgisayar ve elektronik ürünlerindeki ithalat düşüşü, denizaşırı tüketim mallarında yaşanan değer artışını kısmen dengeledi. Böylece ithalattaki büyüme daha sınırlı kaldı.