ABD’de emeklilik hesabı şaştı: Radikal öneriler masada

ABD'de sosyal güvenlik ve Medicare harcamaları federal bütçenin giderek daha büyük bölümünü oluşturuyor. Buna bir de yükselen kamu borcu ve faiz giderleri ekleniyor. Federal borç 40 trilyon doları aşarken, net faiz maliyetlerinin 2026'da 1 trilyon doların üzerine çıkması bekleniyor.

Gençler ödüyor, bugünün emeklileri alıyor

Sosyal güvenlik , bireylerin ödediği primlerin kendi hesaplarında biriktirildiği klasik bir emeklilik fonu gibi çalışmıyor. Bugünkü çalışanlardan kesilen bordro vergilerinin büyük bölümü, bugünkü emeklilerin ödemelerini finanse ediyor.

Demografik yapı değiştikçe bu sistem üzerindeki yük de büyüyor. Baby Boomer kuşağının emekliliğe geçmesiyle ödeme alanların sayısı artarken, sistemi finanse eden çalışan nüfusun üzerindeki baskı yükseliyor.

Hesaplamalara göre 2027'de emekli olacak ortalama ücretli bir çalışanın, çalışan ve işveren tarafından kariyeri boyunca yapılan 200 bin doların altındaki toplam katkıya karşılık yaşamı boyunca 730 bin dolar sosyal güvenlik ödemesi alması bekleniyor.

2032'de kritik eşik

2026 raporuna göre Yaşlılık ve Hayatta Kalanlar Sigorta Fonu'nun rezervlerinin 2032'nin son çeyreğinde tükenmesi beklenirken mevcut gelirler de planlanan ödemelerin sadece yüzde 78'ini karşılayabilecek. Kongre herhangi bir düzenleme yapmazsa emeklilik ödemelerinde yüzde 22'lik otomatik kesinti gündeme gelebilir.

Yıllık 100 bin dolarlık tavan önerisi

Tartışılan çözümlerden biri ise yüksek gelirli emeklilerin aldığı sosyal güvenlik ödemelerini sınırlamak. Sorumlu Federal Bütçe Komitesi'nin (CRFB) ortaya attığı "Altı Haneli Sınır" önerisine göre normal emeklilik yaşındaki evli çiftlerin yıllık sosyal güvenlik ödemesi 100 bin dolarla, bekarlarınki ise 50 bin dolarla sınırlandırılabilir.

İlk aşamada bundan çok küçük ve oldukça varlıklı bir kesimin etkilenmesi bekleniyor. CRFB'nin hesabına göre düzenleme en üst yüzde 0,05'lik grubu hedefleyecek. Bu hanelerin ortalama yıllık emeklilik gelirinin 2,5 milyon doların, ortalama net servetinin ise 65 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

93 trilyon dolarlık servete rağmen sistemden ödeme alıyorlar

Tartışmanın bir başka boyutunu Baby Boomer kuşağının sahip olduğu büyük servet oluşturuyor. Bu kuşağın toplam servetinin 93 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Ancak sosyal güvenlik gelir testi uygulanan bir yardım programı değil. Bu nedenle milyonlarca dolarlık servete sahip bir kişi de çalışma hayatındaki kazancı ve ödediği primler doğrultusunda yüksek sosyal güvenlik ödemesi alabiliyor.

Bu yapı, sistemin finansman açığı büyüdükçe “yüksek gelirli emeklilere yapılan ödemeler sınırlandırılmalı mı?” tartışmasını güçlendiriyor.

Gençlerin sisteme güveni azalıyor

Sorunun bir de kuşaklar arası boyutu bulunuyor. Cato Enstitüsü'nün araştırmasına göre Z kuşağının yalnızca yüzde 34'ü emeklilik çağına geldiğinde sosyal güvenlik sisteminin halen mevcut olacağını düşünüyor. Gençlerin yüzde 79'u ise gelecekte emeklilik ödemelerinde bir tür kesinti bekliyor.

ABD yönetiminin önünde ise vergileri artırmak, emeklilik ödemelerini azaltmak ya da emeklilik sisteminin kurallarını değiştirmek gibi zorlu süreçler var.