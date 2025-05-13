ABD'de enflasyon nisanda beklentilerin altında arttı
ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisan ayında aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,3 oranında artarak ekonomistlerin beklentilerinin altında kaldı. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, barınma maliyetleri aylık yüzde 0,3 artışla en fazla yükselen kalem oldu.
ABD Çalışma Bakanlığı, ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisan ayında aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,3 oranında artış gösterdiğini açıkladı. Açıklanan veriler, ekonomistlerin beklentilerinin altında kaldı.
Barınma maliyetleri arttı, gıda fiyatları geriledi
Söz konusu dönemde barınma maliyetleri, aylık yüzde 0,3 artışla tüm kalemlerdeki aylık artışın yarısından fazlasını oluşturdu. Barınma endeksi yıllık bazda da yüzde 4 yükseldi.
Aynı dönemde enerji maliyetleri aylık bazda yüzde 0,7 artarken, yıllık bazda yüzde 3,7 düştü.
Gıda fiyatları ise bu dönemde aylık yüzde 0,1 azalırken, yıllık yüzde 2,8 arttı.
Beklentiler ne yöndeydi?
Ekonomistlerin beklentisi, çekirdek TÜFE’nin aylık yüzde 0,3 artması yönündeydi. Çekirdek TÜFE, enerji ve gıda gibi dalgalanmalara açık kalemler hariç tutularak hesaplanıyor.
Yıllık TÜFE beklentisi ise yüzde 2,4 olarak öngörülmüştü. Ancak yıllık bazda yüzde 2,3’lük artış kaydedilerek tahminlerin altında kaldı.
Aylık bazda TÜFE’nin yüzde 0,3 artması beklenirken, gerçekleşen yüzde 0,2’lik artış, fiyat artışlarının beklentilerin gerisinde kaldığını gösterdi.