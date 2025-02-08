ABD'de faiz politikaları nasıl şekillenecek? Fed, enflasyon hedefi konusunda kararlı

ABD Merkez Bankası (Fed), Kongre için hazırladığı yarı yıllık Para Politikası Raporu’nun şubat sayısını yayımladı. Fed Başkanı Jerome Powell’ın gelecek hafta sunacağı raporda, enflasyonun 2023’te belirgin bir yavaşlama kaydettiği ancak 2024’te biraz daha ılımlı bir seyir izlediği ifade edildi.

Raporda, tüketici enflasyonundaki düşüşün dalgalı bir seyir izlediğine dikkat çekilerek, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin Fed’in yüzde 2’lik hedefiyle büyük ölçüde uyumlu olduğu belirtildi. İş gücü piyasasında ise bir gevşeme döneminin ardından istikrar sağlandığı, işsizlik oranının geçen yılın ilk yarısında yükseldikten sonra büyük ölçüde yatay seyrettiği vurgulandı.

Ekonomik büyüme tarafında ise reel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYH) tüketici harcamalarındaki güç sayesinde sağlam bir artış gösterdiği kaydedildi. Konut piyasasında ise mortgage faiz oranlarının yüksek seyrini sürdürdüğü ifade edildi.

"Finansal koşullar kısıtlayıcı olmaya devam ediyor"

Raporda, finansal koşulların hala bir miktar kısıtlayıcı olduğu belirtilerek, kısa vadeli Hazine tahvili faizlerinin geçen yılın son çeyreğinde gerilediği, ancak uzun vadeli tahvil faizlerinde belirgin bir artış yaşandığına dikkat çekildi.

Fed’in menkul kıymet varlıklarını azaltmaya devam ettiğine değinilen raporda, “FOMC, maksimum istihdamı destekleme ve enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürme konusunda güçlü bir kararlılığa sahip” ifadelerine yer verildi.

Raporda ayrıca, politika faizinde yapılacak olası ek ayarlamaların gelen veriler, ekonomik görünüm ve risk dengesi dikkate alınarak değerlendirileceği aktarıldı.