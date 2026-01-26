ABD'de federal hükümet yeniden kapanabilir!

ABD’de federal hükümetin yeniden kapanma riski artarken, tahmin piyasaları olasılığın hızla yükseldiğine işaret ediyor.

Kalshi ve Polymarket verilerine göre, Minneapolis’teki gerilim hükümetin bu hafta içinde kapanma ihtimali yüzde 75’in üzerine çıkardı. Bu oran, cumartesi günü yaklaşık yüzde 10 seviyesindeydi.

Federal kolluk kuvvetlerinin göçmenlik uygulamaları sırasında 37 yaşındaki bir kişinin ölümüne yol açmasının ardından Demokratlar, Göç ve Gümrük Muhafaza (ICE) operasyonlarına ek bütçe sağlanmasına karşı tutumlarını sertleştirdi.

Demokratlar ICE için ek fona destek vermeyecek

Minnesota Senatörü Amy Klobuchar başta olmak üzere birçok Demokrat senatör, ICE için ek fon içeren ve İç Güvenlik Bakanlığı'nı (DHS) kapsayan bütçe paketine destek vermeyeceklerini açıkladı. Söz konusu fon paketi halen Senato'da görüşülüyor.

Demokratların desteği olmadan bütçenin geçmemesi halinde, federal hükümetin faaliyetlerinin geçici olarak durması riski bulunuyor.