ABD'de haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin altında kaldı

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları, geçen hafta 219 binle beklentilerin altında kaldı. Ekonomistlerin tahminleri 225 bin civarındayken, başvuruların düşmesi işgücü piyasasında olumlu bir gelişme olarak yorumlandı. Bu rakam, son 4 ayın en düşük seviyesini işaret ediyor.

Bir önceki hafta yapılan işsizlik başvurusu sayısı ise 231 bin olarak yukarı yönlü revize edildi. Bu durum, ABD ekonomisinin, resesyon endişelerine rağmen iş gücü piyasasında istikrar sinyalleri verdiğini gösteriyor.

Fed faiz indirimine gitti

Ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed), geçtiğimiz günlerde dört yılın ardından ilk kez faiz indirimine giderek politika faizini 4,75-5,00 aralığına çekti. Bu hamle, küresel ekonomik yavaşlama ve resesyon risklerine karşı alınmış bir önlem olarak değerlendiriliyor.

Fed’in faiz indirimi kararı, işsizlik başvurularının beklentilerin altında gelmesiyle birleşince, ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam ettiği sinyalini veriyor. Ancak uzmanlar, enflasyonla mücadele ve resesyon tehlikesinin sürmesi nedeniyle ekonomide belirsizliklerin devam ettiğine dikkat çekiyor.