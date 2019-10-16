ABD'de Halkbank hakkında iddianame hazırlandı

16 Ekim 2019

ABD'de savcılık makamı Halkbank aleyhine ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal etmekle suçladı ve banka aleyhine hazırlanan iddianameyi açıkladı.



İddianamede, "Halkbank İran'ın faydalanması amacıyla ve farkına varılması halinde bankayı ABD kanunlarına göre yaptırımlara maruz bırakacak çeşitli yasadışı işlemlere girmiştir... (bu yöntemlerle) Halkbank yasa dışı şekilde kısıtlı durumdaki İran'a ait yaklaşık 20 milyar dolar tutarında parayı yasa dışı transfer etmiştir" denildi.

İddianamede Halkbank'ın elde ettiği para ve varlıkları ABD'ye vermesi istendi ancak herhangi bir tutar telaffuz edilmedi.