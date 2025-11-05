ABD'de hanehalkı borcu yükseldi

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesince hazırlanan 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu yayımlandı.

Buna göre, Amerikalıların toplam hanehalkı borcu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1 artarak 18,6 trilyon dolara ulaştı.

Yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 197 milyar dolarlık artış kaydeden hanehalkı borcu, yıllık bazda ise 642 milyar dolar arttı.

Amerikalıların hanehalkı borcunda en yüksek payı konut kredileri (mortgage) almaya devam ederken, söz konusu borç kalemi üçüncü çeyrekte 13,07 trilyon dolara yükseldi.

Yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 137 milyar dolarlık artış kaydeden konut kredisi borcu, yıllık bazda ise 478 milyar dolar arttı.

Bu dönemde Amerikalıların en çok borçlandığı diğer kalemler ise 1,66 trilyon dolarla otomobil kredileri, 1,65 trilyon dolarla öğrenci kredileri ve 1,23 trilyon dolarla kredi kartları olarak sıralandı.

Söz konusu dönemde, kredi kartı borçları geçen çeyreğe kıyasla 24 milyar dolar ve öğrenci kredileri kaynaklı borçlar 15 milyar dolar arttı. Otomobil kredileri kaynaklı borçlar ise aynı dönemde sabit kaldı.