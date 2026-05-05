ABD’de hizmet sektörü ivme kaybetti

ISM, nisan ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI verisi nisanda önceki aya kıyasla 0,4 puan azalarak 53,6 değerine indi.

Piyasa beklentisi, endeksin bu dönemde 53,7 değerini alması yönündeydi.

Nisanda sektördeki büyümenin yavaşladığına işaret eden endeks, mart ayında 54 değerini almıştı.

Üretim endeksi nisanda aylık bazda 2 puan artışla 55,9'a ve istihdam endeksi 2,8 puan artarak 48'e çıkarken, yeni siparişlere ilişkin endeks 7,1 puan azalarak 53,5'e düştü.

Söz konusu dönemde hizmet sektörünün 14 alt sektöründe büyüme görülürken 3 alt sektöründe daralma kaydedildi.

Büyüme kaydeden sektörler, diğer hizmetler, toptan ticaret, şirket yönetimi ve destek hizmetleri, madencilik, bilgi, inşaat, konaklama ve yiyecek hizmetleri, profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler, kamu hizmetleri, finans ve sigorta, ulaştırma ve depolama, eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri ve sosyal yardım ile kamu yönetimi olarak sıralandı.

Tarım, ormancılık, balıkçılık, avcılık, gayrimenkul, kiralama, leasing ve perakende ticaret ise daralma görülen sektörler oldu.

S&P Global'in hizmet sektörü PMI verisinde aşağı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global de nisan ayına ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, hizmet sektörü PMI verisi nisanda bir önceki aya kıyasla 1,2 puan artışla 51'e çıktı.

Endekse dair öncü veri 51,3 olarak açıklanmıştı. Hizmet sektörü PMI mart ayında 49,8 değerini almıştı.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da nisanda bir önceki aya kıyasla 1,4 puan artarak 51,7 değerine yükseldi.

Endekse dair öncü veri 52 olarak hesaplanmıştı. Bileşik PMI martta 50,3 olarak kayıtlara geçmişti.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.