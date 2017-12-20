ABD'de ikinci el konut satışları 11 yılın zirvesinde

20 Aralık 2017

ABD’de ikinci el konut satışları kasımda yüzde 5,6 artarak son 11 yılın en yüksek seviyesini kaydetti.

National Association of Realtors'ın (NAR) raporuna göre, ikinci el konut satışları kasımda önceki aya göre yüzde 5,6 artarak 5 milyon 810 bin oldu. 2006 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaşan satışların yüzde 0,7 artması bekleniyordu.

Raporda, yükselişini üçüncü aya taşıyan verinin önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 yükseldiği de belirtildi.

Ayrıca, ortalama ikinci el konut fiyatlarının kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artarak 248 bin dolara çıktığı kaydedildi. ABD'de ikinci el konut fiyatları böylece yıllık bazdaki yükselişini 69'uncu aya taşımış oldu.

Kaynak: AA