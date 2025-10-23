ABD'de ikinci el konut satışları arttı

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), eylül ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satış sayısı, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak eylülde aylık bazda yüzde 1,5 artışla 4,06 milyona yükseldi.

Eylülde piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen ikinci el konut satış sayısı, ağustosta yüzde 0,2 azalışla 4 milyon olarak kaydedilmişti.

İkinci el konut satış sayısı, geçen ay yıllık bazda da yüzde 4,1 artış gösterdi. ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatı, eylülde yıllık bazda yüzde 2,1 artışla 415 bin 200 dolara çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, düşen mortgage faiz oranlarının ve konut satın alınabilirliğinin iyileşmesinin, satışların artmasına katkıda bulunduğunu kaydetti.

Konut stokunun 5 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasına rağmen pandemi öncesi seviyelerin altında kaldığına işaret eden Yun, birçok ev sahibinin finansal açıdan rahat olması nedeniyle çok az sayıda zorunlu satış gerçekleştiğini belirtti.

Yun, "Ülkenin çoğu bölgesinde konut fiyatları yükselmeye devam ediyor ve bu da genel hanehalkı servetine daha fazla katkıda bulunuyor." ifadesini kullandı.