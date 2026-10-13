ABD'de ikinci el konut satışları eylülde arttı

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Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), eylül ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satış sayısı mevsim etkilerinden arındırılmış olarak eylülde aylık bazda yüzde 1,5 artışla 3,99 milyona yükseldi.

Piyasa beklentileri, eylülde ikinci el konut satış sayısının yüzde 0,8 azalması yönündeydi. İkinci el konut satış sayısı, ağustosta yüzde 3,2 azalarak 3,93 milyon olarak kaydedilmişti.

İkinci el konut satışları eylülde yıllık bazda ise yüzde 2,2 azalış gösterdi.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatı ise eylülde yıllık bazda yüzde 1,3 artarak 417 bin 500 dolara yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, mevsimsellikten arındırılmış verilerle aylık bazda görülen küçük artışa rağmen, ağustos ve eylülün bu yıl konut satışlarının en yavaş seyrettiği iki ay olduğunu belirtti.

Son haftalarda konut kredisi faiz oranlarında yaşanan artışların, alıcı sayısını düşürdüğüne işaret eden Yun, "Konut stokunun artması ve evlerin piyasada kalma süresinin uzaması, alıcılara daha güçlü bir pazarlık konumu sağlıyor." ifadesini kullandı.

Yun, ev satıcılarının yerel piyasa koşulları konusunda gerçekçi olması gerektiğini belirterek, alıcı çekmek için fiyat indirimleri ve diğer teşviklerin gerekebileceğini kaydetti.