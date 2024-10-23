ABD'de ikinci el konut satışları eylülde geriledi

ABD'de ikinci el konut satışları eylülde aylık yüzde 1 gerilerken, medyan konut fiyatı 404 bin 500 dolar oldu.

NAR verilerine göre ülkede ikinci el konut satış sayısı, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak eylülde aylık bazda yüzde 1 azalışla 3,84 milyona indi. İkinci el konut satışları, ağustosta yüzde 2 azalışla 3,88 milyon adet olarak kayıtlara geçmişti. Eylülde geçen yılın aynı ayına göre ise ikinci el konut satışı sayısı yüzde 3,5 azaldı.

Medyan konut fiyatında üst üste 15. ayda yıllık bazda artış

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatı eylülde yıllık bazda yüzde 3 artışla 404 bin 500 dolara ulaştı. Bu değerle ülkede medyan konut fiyatı, üst üste 15. ayda yıllık bazda artış göstermiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, daha yüksek konut satışlarıyla ilişkilendirilen faktörlerin geliştiğini belirterek, daha fazla envanter seçeneği, bir yıl öncesine göre daha düşük mortgage oranları ve istihdam artışı olduğuna dikkati çekti. Yun, "Bazı tüketiciler, yaklaşan seçim öncesinde ev satın almak gibi büyük bir harcamaya girişmekten çekiniyor olabilir" ifadesini kullandı.