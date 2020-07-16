ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvuruları 1.3 milyona geriledi

16 Temmuz 2020

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı işsizlik verilerine göre, 10 Temmuz haftasında ilk defa işsizlik maaş almak için başvuranların sayısı 1 milyon 300 bin kişiye geriledi. İlk defa işsizlik maaşına başvuran kişi sayısı haftalık 10 bin kişi gerilese de beklenti olan 1 milyon 250 bin kişinin üzerinde kaldı.

Ülkeden devam eden işsizlik maaşı başvuruları 3 Temmuz haftasında, bir önceki hafta görülen 17 milyon 760 bin kişiden, 17 milyon 338 bin kişiye geriledi.

4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları 10 Temmuz haftasında, 1 milyon 435 bin kişiden 1 milyon 375 bin kişiye geriledi.