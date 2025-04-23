ABD'de imalat sanayi PMI, nisanda beklentileri aştı

S&P Global, Amerika Birleşik Devletleri'nin nisan ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini yayımladı. Buna göre, imalat sektörü PMI, geçen aya kıyasla 0,5 puan artarak 50,7 seviyesine yükseldi. Böylece endeks, piyasa beklentisi olan 49’un üzerinde gerçekleşmiş oldu. Mart ayında 50,2 olarak kaydedilen veri, nisan itibarıyla son iki ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Hizmet sektörüne ilişkin göstergeler

Hizmet sektöründe ise göstergeler daha zayıf seyretti. Hizmet PMI, nisanda 3 puanlık düşüşle 51,4 seviyesine gerilerken, analistlerin 52,8 seviyesinde olacağı tahmini gerçekleşmedi. Mart ayında bu veri 54,4 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da aynı dönemde 2,3 puanlık düşüşle 51,2 seviyesine indi. Böylece bileşik endeks, son 16 ayın en düşük seviyesini kaydetti. Mart ayındaki bileşik PMI değeri 53,5 olarak açıklanmıştı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.