ABD'de imalat sektöründen aralık ayı sürprizi: Üretim tahminleri aştı

ABD’de sanayi üretimi Aralık ayında beklentilerin ötesinde bir performans sergileyerek yüzde 0,9 oranında büyüdü. Piyasa beklentileri yüzde 0,2-0,3 arasında bir artış yönündeyken, açıklanan veriler ekonomideki güçlü toparlanmayı işaret etti. Kasım ayında yüzde 0,1 oranında düşüş kaydeden sanayi üretimi, Aralık ayında yükselişe geçerek ekonomistlerin tahminlerini geride bıraktı.

Kapasite kullanım oranı beklentileri aştı

Aralık ayı kapasite kullanım oranı, piyasa beklentisi olan yüzde 77 seviyesini aşarak yüzde 77,6 olarak gerçekleşti. Kasım ayı kapasite kullanım oranı ise yüzde 76,8’den yüzde 77’ye revize edildi. Bu artış, sanayi tesislerinin üretim kapasitelerini daha verimli şekilde kullanmaya başladığını gösteriyor.

İmalat sektörü güçlü performans sergiledi

ABD imalat sektörü üretimi Aralık ayında yüzde 0,6 oranında arttı. Bu artış, yüzde 0,2 olan piyasa beklentisinin çok üzerinde gerçekleşti. Kasım ayı için daha önce yüzde 0,2 olarak açıklanan imalat sektörü üretim artışı da yüzde 0,4 olarak yukarı yönlü revize edildi. Otomobil ve parçaları hariç tutulduğunda sanayi üretimi, Kasım ayına kıyasla yüzde 1 oranında arttı.

Tüketim mallarından iş ekipmanlarına kadar artış

Aralık ayında piyasa gruplarının çoğunda üretim artışı yaşandı. Tüketim malları üretimi yüzde 0,5 artarken, dayanıksız tüketim malları üretimi enerji endeksindeki yüzde 1,9’luk artışın desteğiyle yüzde 0,7 büyüdü. Dayanıklı tüketim malları üretimi düşüş gösterse de dayanıksız mallardaki güçlü artış bu kaybı dengeledi.

İş ekipmanları üretimi sivil uçak üretimindeki güçlü artış sayesinde yüzde 1,4 oranında arttı.

İnşaat ve iş malzemeleri üretimi yüzde 0,9 büyüme kaydetti. Malzeme endeksi ise yüzde 1,2 artarak büyüme dinamiklerini güçlendirdi. Üretim artışı, tüketici parçalarındaki yüzde 1,4’lük düşüş haricinde tüm alt kategorilerde görüldü.

Ekonomi için olumlu sinyaller

Sanayi üretimindeki güçlü artış ve kapasite kullanımındaki yükseliş, ABD ekonomisinin dördüncü çeyrekte toparlanma sürecini hızlandırdığını gösteriyor. Enerji, imalat ve iş ekipmanları gibi farklı sektörlerde yaşanan geniş tabanlı büyüme, ekonomideki güveni artırarak 2025 yılı için olumlu sinyaller veriyor.