ABD'de inşaat harcamaları eylülde arttı

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkede inşaat harcamaları eylülde yüzde 0,1 arttı. İnşaat harcamaları, ağustosta da yüzde 0,1 artışla 2 trilyon 146 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Kamu inşaat harcamaları eylülde yüzde 0,5 artarken, özel sektör inşaat harcamaları yatay bir seyir kaydetti.

İnşaat harcamaları, eylülde yıllık bazda ise yüzde 4,6 arttı.