ABD'de ipotek başvuruları geriledi, faizler tırmanıyor

ABD’de ipotek piyasasında yön yeniden negatife döndü. Mortgage Bankalar Birliği’nin (MBA) yayımladığı haftalık rapora göre, 16 Mayıs haftasında mortgage başvuruları bir önceki haftaya kıyasla yüzde 5,1 azaldı. Böylece başvuruları gösteren piyasa endeksi 238,5 puana geriledi.

MBA verilerine göre, satın alma başvurularını ölçen endeks yüzde 5,2 düşerek 157,8 seviyesine inerken, refinansman endeksi de yüzde 5,0’lık kayıpla 682,5 puana geriledi. Veriler, piyasadaki yön arayışının yerini temkinli duruşa bıraktığını gösteriyor.

30 yıllık sabit mortgage faiz oranı geçen hafta 6 baz puan artışla yüzde 6,92’ye çıktı. Bu oran, 14 Şubat’ta görülen yüzde 6,93’ün ardından son üç ayın en yüksek seviyesi oldu. MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Mika Fratantoni, "Mortgage oranları Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine sıçradı; yatırımcılar artan enflasyon, büyüyen bütçe açıkları ve borçlanma düzeyi nedeniyle endişeli" değerlendirmesinde bulundu.

Fratantoni, 30 yıllık sabit oranlardaki yükselişe rağmen, satın alma başvurularının geçen yıla göre yüzde 13 arttığını da sözlerine ekledi.

Rapora göre, toplam başvurular içinde refinansman oranı yüzde 36,4’ten yüzde 36,6’ya yükseldi. 15 yıllık sabit mortgage faizi 9 baz puan artarak yüzde 6,21 olurken, 5 yıllık değişken faizli (ARM) konut kredisi faizi de 7 baz puanlık yükselişle yüzde 6,16 seviyesine çıktı. 30 yıllık jumbo mortgage (647.200 dolar üzerindeki krediler) faizi ise 9 baz puan artarak yüzde 6,94 seviyesine ulaştı.