ABD'de ISM hizmet endeksi 2 yılın en düşük seviyesine çıktı

ISM, ekim ayına ilişkin imalat dışı endeksi açıklandı. ISM imalat dışı endeksi ekimde önceki aya kıyasla 2,3 puan azalarak 54,4 değerine geriledi.

Hizmet sektöründeki büyümenin yavaşlamaya devam ettiğine işaret eden veriye ilişkin piyasa beklentisi 55,5 olması yönündeydi. Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye inen endeks, eylülde 56,7 olmuştu.

Üretim endeksi, ekimde aylık bazda 3,4 puanlık azalışla 55,7'ye ve yeni siparişlere ilişkin endeks 4,1 puan azalarak 56,5 seviyesine geriledi. İstihdam endeksi de bu dönemde 3,9 puanlık azalışla 49,1 oldu.

ISM hizmet endeksi için yapılan anketler, hizmet sektörünün 16 endüstrisinde büyüme olduğunu ortaya koydu. Bu dönemde işletme ve emlak sektörleri ise daraldı.

Hizmet sektörü PMI verisinde yukarı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global de ekim ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nihai verilerini açıkladı. Ekim ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisi 46,6'dan 47,8'e revize edildi.



Hizmet sektörü PMI, eylülde 49,3 olmuştu. Söz konusu veri, yukarı yönlü revizyona rağmen ABD'de hizmet sektöründe daralmanın devam ettiğine işaret etti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da ekimde 47,3'ten 48,2'ye revize edildi. Bileşik PMI, eylülde 49,5 değerini almıştı.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.