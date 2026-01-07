ABD'de ISM hizmet endeksi geçen ay yükseldi

ISM, Aralık 2025'e ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI verisi geçen yıl aralıkta önceki aya kıyasla 1,8 puan artarak 54,4 değerine yükseldi.

Piyasa beklentisi, endeksin bu dönemde 52,2 değerini alması yönündeydi.

Sektördeki büyümenin hızlandığına işaret eden endeks, geçen yıl kasımda 52,6 olarak kaydedilmişti.

Üretim endeksi, söz konusu dönemde aylık bazda 1,5 puan artışla 56'ya, yeni siparişlere ilişkin endeks 5 puan artarak 57,9'a çıktı. İstihdam endeksi de aynı dönemde 3,1 puan yükselerek 52'ye ulaştı.

Söz konusu dönemde hizmet sektörünün 11 alt sektöründe büyüme görülürken, 5 alt sektöründe daralma kaydedildi.

Büyüme kaydeden sektörler, perakende ticaret, finans ve sigorta, konaklama ve yiyecek hizmetleri, ulaşım ve depolama, sanat, eğlence ve rekreasyon, madencilik, sağlık hizmetleri ve sosyal yardım, bilgi, toptan ticaret, kamu yönetimi ve kamu hizmetleri olarak sıralandı.

Şirket yönetimi ve destek hizmetleri, profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler, tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık, eğitim hizmetleri ile inşaat ise daralma görülen sektörler oldu.

PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.