ABD'de ISM hizmet endeksi temmuzda düştü

ISM, temmuz ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI verisi temmuzda önceki aya kıyasla 0,7 puan azalarak 50,1'e düştü.

Piyasa beklentisi, endeksin bu dönemde 51,5 değerini alması yönündeydi.

Bu dönemde hizmet sektöründeki genişlemenin yavaşladığına işaret eden endeks, haziranda 50,8 olarak kaydedilmişti.

Üretim endeksi, temmuzda aylık bazda 1,6 puan azalarak 52,6'ya, yeni siparişlere ilişkin endeks de 1 puan azalışla 50,3'e indi. İstihdam endeksi ise bu dönemde 0,8 puan azalarak 46,4'e düştü.

Söz konusu dönemde hizmet sektörünün 11 alt sektöründe büyüme görülürken, 7 alt sektörde daralma kaydedildi.

Büyüme gösteren sektörler, ulaşım ve depolama, toptan ticaret, finans ve sigorta, perakende ticaret, diğer hizmetler, şirket yönetimi ve destek hizmetleri, kamu yönetimi, gayrimenkul, kiralama ve leasing, bilişim, kamu hizmetleri ile sağlık hizmetleri ve sosyal yardım oldu.

Konaklama ve yiyecek hizmetleri, inşaat, madencilik, eğitim hizmetleri, tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık, sanat, eğlence ve rekreasyon ile profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler daralma kaydedilen sektörler olarak sıralandı.

S&P Global'in hizmet sektörü PMI verisinde yukarı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global temmuz ayına ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, hizmet sektörü PMI verisi temmuzda bir önceki aya kıyasla 2,8 puan artışla 55,7'ye çıktı.

Endekse dair öncü veri 55,2 olarak açıklanmıştı. Hizmet sektörü PMI, haziranda 52,9 olarak kaydedilmişti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da temmuzda bir önceki aya kıyasla 2,2 puan artarak 55,1 değerine yükseldi.

Endekse dair öncü veri 54,6 olarak hesaplanmıştı. Bileşik PMI haziranda 52,9 olarak kayıtlara geçmişti.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.