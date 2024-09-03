ABD'de ISM imalat endeksi 0,4 puan artışa rağmen beklentilerin altında kaldı

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 47,2'ye çıkmasına karşın piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

İmalat sektöründeki daralmanın sürdüğüne işaret eden endeks temmuzda 46,8 olmuştu. Üretim endeksi, ağustosta aylık 1,1 puan azalışla 44,8'e ve yeni siparişlere ilişkin endeks 2,8 puan azalarak 44,6'ya indi. İstihdam endeksi ise bu dönemde 2,6 puan yükselişle 46'ya ulaştı.

5 alt sektörde büyüme, 12 sektörde daralma

Söz konusu dönemde imalat sanayisinin 5 alt sektöründe büyüme kaydedilirken, 12 sektörde daralma yaşandı. Birincil metaller, petrol ve kömür ürünleri, mobilya ve ilgili ürünler, gıda, içecek ve tütün ürünleri ile bilgisayar ve elektronik ürünleri sektörlerinde büyüme kaydedildi. Daralma yaşanan sektörler ise tekstil, basım, metalik olmayan mineral ürünler, plastik ve kauçuk ürünleri, elektrikli ekipman, aletler ve bileşenler, işlenmiş metal ürünler, ulaşım ekipmanları, ahşap ürünleri, makineler, kağıt ürünleri ve kimyasal ürünler oldu.

S&P Global'in imalat sanayi PMI verisinde aşağı yönlü revizyon

S&P Global de ağustos ayına ilişkin imalat sanayi nihai PMI verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sektörü PMI verisi ağustosta 47,9 ile tahminlerin hafif altında gerçekleşti. Geçen aya dair öncü verilerde 48 olarak açıklanan endeks, temmuzda 49,6 değerini almıştı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.