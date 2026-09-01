ABD'de ISM imalat endeksi ağustosta geriledi

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ISM, ağustos ayına ilişkin imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat sanayi PMI, ağustosta önceki aya kıyasla 1 puan azalarak 54,6'ya geriledi.

Piyasa beklentisi, endeksin bu dönemde 55,2 değerini alması yönündeydi. İmalat sektöründeki büyümenin yavaşladığına işaret eden endeks, temmuzda 55,6 olarak kaydedilmişti.

Yeni siparişler endeksi ağustosta önceki aya göre 3 puan azalışla 53,7'ye, üretim endeksi 0,2 puan düşüşle 58,3'e indi. İstihdam endeksi de aynı dönemde 1,6 puan azalarak 51,2 oldu.

Bu dönemde imalat sanayinin 15 sektöründe büyüme görülürken, 2 sektörde daralma yaşandı.

Birincil metaller, elektrikli ekipman, cihaz ve bileşenler, çeşitli imalat, tekstil fabrikaları, mobilya ve ilgili ürünler, metal dışı mineral ürünler, kağıt ürünleri, ulaşım ekipmanları, işlenmiş metal ürünler, petrol ve kömür ürünleri, baskı ve ilgili destek faaliyetleri, bilgisayar ve elektronik ürünler, plastik ve kauçuk ürünler, makine ile gıda, içecek ve tütün ürünleri sektörlerinde büyüme görüldü.

Daralma kaydedilen sektörler ise ahşap ürünler ile kimyasal ürünler sektörleri oldu.

S&P Global'in imalat sanayi PMI verisinde yukarı yönlü revizyon

S&P Global de ağustos ayına ilişkin imalat sanayi nihai PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sektörü PMI verisi ağustosta önceki aya kıyasla değişmeyerek 53,9 oldu.

Ağustos ayına ilişkin öncü verilerde endeksin 53,2 değerini aldığı açıklanmıştı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değer alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.