ABD'de ISM imalat endeksi şubatta beklentilerin altında kaldı

ISM, şubat ayına ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı. Buna göre, ISM imalat endeksi şubatta bir önceki aya kıyasla 0,3 puan artarak 47,7'ye çıktı.

Piyasa beklentilerinin altında kalan verinin bu dönemde 48 değerini alması öngörülüyordu. Art arda 4'üncü ayda imalat sanayisindeki daralmaya işaret eden endeks, ocakta 47,4 ile Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydetmişti.

Üretim endeksi şubatta aylık 0,7 puan azalışla 47,3'e gerilerken, yeni siparişlere ilişkin endeks 4,5 puan artarak 47'ye çıktı. İstihdam endeksi de aynı dönemde 1,5 puan azalışla 49,1'e indi.

Bu dönemde imalat sanayisinin 4 alt sektörü büyüme kaydederken, 14 sektörde küçülme yaşandı. Daralan sektörler arasında, baskı, kağıt ürünler, ahşam ürünleri, tekstil, mobilya, metal dışı mineraller, plastik, gıda, içecek ve tütün ürünleri, kimya ürünleri, birincil metaller, bilgisayar ve elektronik ürünleri, işlenmiş metal ürünleri, makine ve muhtelif imalat yer aldı.

- S&P Global'in imalat sanayi PMI verisinde aşağı yönlü revizyon

S&P Global tarafından açıklanan şubat ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise 47,8'den 47,3'e revize edildi.

Söz konusu dönemde imalat sanayindeki daralmaya işaret eden PMI verisi, ocakta da 46,9 değerinde gerçekleşmişti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.