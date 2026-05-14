ABD'de işsizlik başvuruları arttı, perakende satışlar yavaşladı

ABD'de perakende satışlar nisan ayında yavaşlasa da yüzde 0,5 artış kaydetti. Bu yavaşlamada yüksek benzin fiyatlarının tüketicileri harcamaları kısıtlamaya yöneltmesi etkili oldu.

Perakende satışlar önceki ay yüzde 1,6 artmıştı. Otomobil hariç satışlar yüzde 0,7 arttı.

İşsizlik başvuruları beklentilerin üzerinde arttı

İişsizlik maaşı başvuruları da geçen hafta beklentilerin üzerinde artarak 211 bin oldu. Ekonomistlerin medyan tahmini işsizlik başvurularının 205 bin gelmesi yönündeydi.

Ayrıntılar geliyor...