ABD'de işsizlik başvuruları beklentilerin altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, geçen hafta işsizlik maaşı başvurularının bir önceki haftaya kıyasla azaldığını açıkladı. Verilere göre, 23 Kasım ile biten haftada işsizlik maaşı için ilk kez başvuranların sayısı 213 bine düştü. Bu rakam, ekonomistlerin 215 bin olarak tahmin ettiği beklentilerin altında kaldı.

Bir önceki hafta 215 bin olan işsizlik başvurularındaki bu azalma, işten çıkarmalarda belirgin bir artış olmadığını gösteriyor. Ancak işgücü piyasasının diğer bir göstergesi olan devam eden başvuruların sayısı, 16 Kasım haftasında 1,91 milyona yükselerek son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Fed’in kararları için kritik veriler

ABD işgücü piyasası, bu yıl boyunca karışık sinyaller verdi. 2022 ortasında işsiz bir kişi başına iki iş ilanı düşerken, bu oran şu an bire kadar geriledi. İşsizlik oranı da 2023 sonunda yüzde 3,7 seviyesindeyken bu yıl yüzde 4'ün üzerine çıktı.

Öte yandan, ekonomi aylık ortalama 100 binin üzerinde yeni istihdam yaratarak iş piyasasının direncini koruduğunu ortaya koyuyor. İşsizlik başvurularındaki veriler ise işten çıkarmaların genel bir artış trendi göstermediğine işaret ediyor.

Fed, istihdam verileri ve enflasyon oranlarını dikkate alarak faiz kararlarını belirlerken, işgücü piyasasından gelen bu karışık işaretler karar alma sürecini daha karmaşık hale getiriyor.