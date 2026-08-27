ABD’de işsizlik başvuruları beklentilerin altında kaldı

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ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri yayımladı. Açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 22 Ağustos’ta sona eren haftada 4 bin azalarak 203 bine geriledi.

Piyasa beklentileri, başvuru sayısının söz konusu dönemde 208 bin seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.

Önceki haftaya ait işsizlik maaşı başvurusu verisi ise 206 binden 207 bine revize edildi.

İlk kez yapılan başvuruların 4 haftalık ortalaması, geçen hafta 1.250 artışla 205 bin 500’e yükseldi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuruları da 15 Ağustos’ta sona eren haftada 18 bin azalarak 1 milyon 778 bine indi.