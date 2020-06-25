ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 1.4 milyon oldu

25 Haziran 2020

ABD Çalışma Bakanlığı, ülkede işsizlik maaşına başvuranların sayısının 19 Haziran'da sona eren haftada haftalık 1 milyon 480 bin kişi olduğunu açıkladı. Önceki haftalara kıyasla düşüş göstermeye devam eden veriye ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 300 bin kişi olması yönündeydi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 19 Haziran’da biten haftada önceki haftaya kıyasla 60 bin kişi azalarak 1 milyon 480 bine geriledi.

COVID-19 salgınına karşı uygulanan kısıtlamaların hafifletilmesi ve ekonomik faaliyetin normalleşmeye başlamasıyla önceki haftalara göre düşüş göstermeye devam eden veriye ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 300 bin olması yönündeydi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 152 bin 700 kişi azalarak 1 milyon 620 bin 800 kişi oldu.

Bu arada, devam eden işsizlik başvuruları, 12 Haziran ile biten haftada bir önceki haftaya göre 416 bin kişi azalarak 19 milyon 522 bin kişi oldu.