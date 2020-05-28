ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 2,1 milyona düştü

28 Mayıs 2020

İşsizlik maaşı başvuruları 23 Mayıs'ta biten haftada 2.12 milyon kişi oldu ve bununla birlikte 2.5 aylık dönemde bu imkandan faydalanmak için başvuranların toplam sayısı 40 milyonun üzerine çıktı.

İşsizlik maaşı için geçen hafta başvuranların sayısı önceki haftaki rakam olan 2.45 milyona göre düştü ve böylelikle üst üste sekiz haftadır gerileme göstermiş oldu. Ancak bu veri halen 2020 yılının ilk iki ayının ortalaması olan 212,000'in ve pandemi öncesi rekor rakam olan 695,000'in oldukça üzerinde.

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