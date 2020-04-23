ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 4.4 milyon oldu

23 Nisan 2020

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede işsizlik maaşına başvuranların sayısı 18 Nisan'da sona eren haftada 4.4 milyon oldu. Beklenti başvuruların 4.5 milyon olmasıydı.

Son 5 haftada 26 milyon kişi başvurdu

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları Martın son haftası 3,3 milyon kişi, Nisan ayının ilk iki haftasında 6,6 milyon kişi olarak açıklanmıştı. Ülkede, geçen hafta 5,2 milyon ve bu hafta 4,4 milyon işsizlik maaşına başvurusu gerçekleşti. Böylece koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik faaliyetlerin durmasından bu yana işsizlik maaşına toplam başvurular 26 milyona ulaştı.

Koronavirüs salgınının etkileri görülmeye başlanmadan önce başvurular 50 yılın en düşük seviyeleri olan 200 binlerde seyrediyordu.