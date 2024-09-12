ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. 7 Eylül ile sona eren haftada işsizlik maaşı başvuruları, önceki haftaya kıyasla 3 bin kişilik bir artış göstererek 230 bin seviyesine çıktı.

Bakanlığın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, bir önceki hafta (31 Ağustos ile biten) başvurular 227 bin seviyesindeydi. Son dört haftalık başvuru ortalaması da 230,7 bin olarak kaydedildi.

Bu veriler, ABD işgücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösterse de işsizlik başvurularındaki hafif artış, piyasalarda dikkatle takip edilen bir ekonomik gösterge olarak öne çıkıyor.

Ekonomistler, istihdam piyasasının durumu ve işsizlik maaşı başvuruları gibi verilerin, özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika kararlarında önemli bir rol oynadığını belirtiyor.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı toplantısı 18 Eylül 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da eylül ayı faiz kararı açıklanacak.