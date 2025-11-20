ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Kasım ile biten haftada 220 bine düştü.
ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.
Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Kasım ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi azalarak 220 bine geriledi.
Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 3 bin azalarak 224 bin 250'ye düştü.
Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 8 Kasım ile biten haftada 28 bin azalışla 1 milyon 974 bine indi.
ABD'de işsizlik maaşı başvurularına ilişkin veriler, federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapalı olduğu 1 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında açıklanamamıştı.