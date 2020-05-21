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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilere paralel geldi

ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı 16 Mayıs'ta sona eren haftada 2,44 milyon oldu. Piyasalarda verinin 2,4 milyon civarında gelmesi bekleniyordu.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilere paralel geldi
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ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre işsizlik maaşına başvuranların sayısı 16 Mayıs'ta sona eren haftada beklentilere paralel olarak 2,44 milyon oldu. Böylece koronavirüs pandemisinin etkisinin görülmeye başlandığı son 9 haftada toplam başvurular 39 milyona yaklaştı. Başvurular 28 Mart'ta sona eren haftada rekor seviyeye çıkmasından bu yana kademeli olarak düşüyor.

Devam eden başvurular ise 9 Mayıs'ta sona eren haftada 25,07 milyonla rekor seviyeye yükseldi.

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