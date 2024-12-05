ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı
ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık olarak paylaştığı işsizlik maaşı başvuru rakamlarını açıkladı. 30 Kasım ile biten haftada 224 bine yükselen ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, beklentileri aştı. Haftalık artışın 9 bin kişiye ulaşması dikkat çekti.
ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.
Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi artışla 224 bine ulaştı. Piyasa beklentisi, bu dönemde işsizlik maaşı başvuru sayısının 215 bin olacağı yönündeydi.
4 haftanın ortalaması: 218 bin 250
İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 213 binden 215 bine revize edildi. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 750 artarak 218 bin 250'ye yükseldi. Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 23 Kasım ile biten haftada 25 bin kişi azalarak 1 milyon 871 bine düştü.