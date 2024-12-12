ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık verilere göre, ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 17 bin kişi arttı. Artışla 242 bine ulaşan sayı, beklentilerin üzerinde artış yaşandığını gözler önüne serdi. Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 221 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 224 binden 225 bine revize edildi. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 5 bin 750 artarak 224 bin 250'ye yükseldi. Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 30 Kasım ile biten haftada 15 bin kişi artarak 1 milyon 886 bine çıktı.