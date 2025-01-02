ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında gerçekleşti

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, 28 Aralık'ta sona eren haftada 211 bin olarak gerçekleşerek beklentilerin altında kaldı.

222 bin seviyesinde öngörülüyordu

Açıklanan mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, daha önce 21 Aralık'ta sona eren haftada 219 bin olarak duyurulan başvuru sayısı, 220 bine revize edildi. Reuters anketine katılan ekonomistler, işsizlik maaşı başvurularının 222 bin seviyesinde olmasını öngörüyordu.

İşsizlik maaşından yararlananlar azaldı

İşsizlik maaşı başvurularının dört haftalık ortalaması, 28 Aralık haftasında 223 bin 250'ye gerileyerek ABD istihdam piyasasının trendlerine dair daha iyi bir gösterge sundu. Aynı dönemde işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı ise 21 Aralık itibarıyla 1.844 milyon seviyesine düştü.